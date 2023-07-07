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هيئة الطرق والمواصلات في دبي تختار "روتشيلد آند كو" لمراجعة أصولها

مصدران: الهيئة تدرس إجراء طرح عام أولي لمؤسسة "تاكسي دبي"

دبي - رويترز
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قال مصدران مطلعان إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي اختارت روتشيلد آند كو لتقديم المشورة بشأن مراجعة استراتيجية لأصولها.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر هويتيهما أن الهيئة المنظمة لقطاع النقل تدرس إجراء طرح عام أولي لمؤسسة تاكسي دبي وأنشطتها في قطاع المواقف العامة للسيارات.

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ولم ترد هيئة الطرق والمواصلات ولا روتشيلد آند كو حتى الآن على طلب للتعليق.

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كانت الهيئة قد جمعت مليار دولار العام الماضي واجتذبت طلبات حجمها 50 مليار دولار للاكتتاب في طرح عام لحصة 24.9% في شركتها للتعرفة المرورية (سالك).

وجمعت دبي نحو 8.5 مليار دولار من 5 اكتتابات عامة في العام الماضي، مدفوعة بخطة خصخصة حكومية لإدراج 10 شركات مرتبطة بالدولة في مسعى لتعزيز نشاط سوق الأسهم.

ويمكن أن تشمل الشركات المرشحة للطرح العام في المستقبل شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ودناتا لخدمات المطارات.

وكانت رويترز ذكرت في يونيو/حزيران أن هيئة الطرق والمواصلات دعت بنوكا للتقدم للحصول على دور استشاري في مراجعة استراتيجية لأصولها، بما في ذلك طرح عام أولي محتمل لنشاطها في مجال سيارات الأجرة.

وتنظر الهيئة أيضا في الخيارات المحتملة لأصولها في قطاع المواقف العامة للسيارات وبطاقة نول التي يستخدمها الركاب لدفع رسوم المواصلات العامة في جميع أنحاء الإمارة.

وتظهر بيانات ديلوجيك أن الشركات بالمنطقة جمعت 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية العام الماضي، أي أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

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