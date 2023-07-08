تباطؤ نمو الوظائف في سوق العمل الأميركية بأكبر من المتوقع

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو/ حزيران بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق، لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في سبعة أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور.

وقالت وزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة كبيرة إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو/ أيار لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.

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وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة الوظائف 225 ألف وظيفة.

ويحتاج الاقتصاد إلى توفير 70 إلى 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة الزيادة في عدد السكان في سن العمل بالولايات المتحدة.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.6% في يونيو، من 3.7% في مايو/ أيار.