اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

صندوق التنمية الزراعية السعودي يوقع عقودا بـ926 مليون ريال لتمويل واردات

تشمل فول الصويا والشعير والذرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقع صندوق التنمية الزراعية السعودي، اليوم الأحد، عقودا قيمتها 926 مليون ريال لتمويل واردات فول الصويا والشعير والذرة الصفراء، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.

وشملت العقود التمويلية عدداً من الشركات في مجال صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني، ومشاريع الألبان، إضافةً لبعض المشاريع الأخرى مثل مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشاريع الدجاج اللاحم والبياض.

مادة اعلانية

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن برامج وجهود الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، وضماناً لاستقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أسباب تجدد العنف في الشارع الفرنسي؟ ما أسباب تجدد العنف في الشارع الفرنسي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط