صندوق التنمية الزراعية السعودي يوقع عقودا بـ926 مليون ريال لتمويل واردات

وقع صندوق التنمية الزراعية السعودي، اليوم الأحد، عقودا قيمتها 926 مليون ريال لتمويل واردات فول الصويا والشعير والذرة الصفراء، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.

وشملت العقود التمويلية عدداً من الشركات في مجال صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني، ومشاريع الألبان، إضافةً لبعض المشاريع الأخرى مثل مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشاريع الدجاج اللاحم والبياض.

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ويأتي توقيع هذه العقود ضمن برامج وجهود الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، وضماناً لاستقرار سلاسل الإمداد الغذائية.