اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
مشهد من العاصمة العمانية مسقط (ارشيف)
اقتصاد

ارتفاع عدد السجلات التجارية للمستثمرين الخليجيين في عُمان لـ7800 سجل

السعوديون يتصدرون سجلات العام الماضي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، إن عدد السجلات التجارية المُسجَّلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السلطنة خلال العام الماضي 2022 بلغ 527 سجلا، مرتفعة بنسبة 16.3% عن العام 2021، إذ بلغت 453 سجلًّا، كما وصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022، إلى 7859 سجلًّا.

وبلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين السعوديين خلال العام الماضي 185 سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى 1504 سجلات، فيما بلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الإماراتيين التي سُجِّلت خلال العام الماضي 164 سجلًّا، ليصل عددها التراكمي إلى 3695 سجلًّا. وفق وكالة الأنباء العمانية.

مادة اعلانية

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن خطة عملها تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي، ورفع تصنيف عُمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية المتوازنة في المحافظات، وتعزيز الصادرات وتنوعها.

"البحر الأحمر الدولية" للعربية: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام قصص اقتصادية خاص "البحر الأحمر الدولية" للعربية: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أسباب تجدد العنف في الشارع الفرنسي؟ ما أسباب تجدد العنف في الشارع الفرنسي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط