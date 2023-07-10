خاص
صندوق التنمية الزراعية السعودي للعربية: نستهدف تمويلات بـ7 مليارات ريال هذا العام"
الشمري: إجمالي العقود منذ بداية العام بلغت 926 مليون ريال
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قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية السعودي حبيب الشمري، إن الصندوق يستهدف تقديم تمويلات بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال خلال عام 2023.
وذكر في مقابلة هاتفية مع " العربية"، أن إجمالي التمويلات المقدمة العام الماضي بلغت 6.5 مليار ريال.
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ووقع صندوق التنمية الزراعية السعودي، أمس الأحد، عقودا قيمتها 926 مليون ريال لتمويل واردات فول الصويا والشعير والذرة الصفراء، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.
وقال الشمري إن إجمالي العقود منذ بداية العام بلغت 926 مليون ريال.
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