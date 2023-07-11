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جلسة مجلس الوزراء السعودي 11 يوليو 2023
جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي "واس"
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المساهمات العقارية

المملكة تؤكد الحرص على تعزيز جهود "أوبك+" في دعم أسواق البترول

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على نظام المساهمات العقارية.

ويهدف نظام المساهمات العقارية إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

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وفي سياق آخر، جدد المجلس تأكيد حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة "أوبك+" لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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