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تيدا مصر (المصدر- الشركة)
منطقة تيدا مصر الصناعية (المصدر- الشركة)
اقتصاد مصر

مصر.. توقيع عقود مشروعات بـ60 مليون دولار في منطقة "السخنة الصناعية"

داخل منطقة "تيدا - مصر"

دبي - العربية.نت
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شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، توقيع عدد من العقود النهائية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" لمشروعات في مجالات صناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، ومحولات الطاقة الكهربائية بمنطقة العين السخنة الصناعية.

ووفقا لبيان من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضمنت العقود النهائية التي تم توقيعها مشروع "China "Construction Curtain Wall باستثمارات 10 ملايين دولار على مساحة 27 ألف متر مربع.

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وتم إبرام عقد مع شركة "ديو - مصر" لطباعة وصباغة المنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، على مساحة 20 ألف متر مربع، وعقد لمشروع شركة "Zaiyu" لقطع غيار السيارات باستثمارات 2 مليون دولار على مساحة 20 ألف متر مربع، ومشروع لشركة "Kang Dewei" باستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليون دولار على مساحة 20 ألف متر مربع، بالإضافة إلى عقد مع شركة "Aoxiu" للمنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون دولار على مساحة 36 ألف متر مربع.

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وقال وليد جمال الدين إن المشروعات الجديدة هي نتاج عمل متواصل وشراكة استراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، وأكد أن تيدا حققت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار كما شهدت تواجدًا لنحو 140 شركة خلال الفترة الماضية؛ وتوجد فرص عديدة لمضاعفة هذه الاستثمارات خاصة بعد جولة وفد المنطقة الاقتصادية لدولة الصين في مايو الماضي والتي شهدت توقيع اتفاقيات وتبادل للرؤى أكد على مستقبل واعد وفرص جديدة أمام هذه الشراكة.

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