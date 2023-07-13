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الذهب والدولار - iStock
الذهب والدولار - iStock
سعر الذهب

ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في شهر مدفوعاً بتوقعات تثبيت الفائدة الأميركية

العقود الأميركية الآجلة تصعد 0.1% أيضاً إلى 1964.30 دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريبا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1959.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو/ حزيران.

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % أيضا إلى 1964.30 دولار وفقا لـ"رويترز".

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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو /حزيران وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض، لكن ربما ليس بالسرعة الكافية لجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقف عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.2163 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1292.19 دولار، وزاد البلاتين 0.8% إلى 954.26 دولار .

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