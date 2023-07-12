الذهب يلمع مع تراجع الدولار وعائدات السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن تراجع الدولار وعائدات السندات وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية للحصول على صورة أوضح لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدارلي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1935.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

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كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1940.50 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.3% إلى أدنى مستوى له منذ 11 مايو/أيار، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى في أسبوع تقريباً.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، أن يكون معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو/حزيران قد انخفض على أساس سنوي إلى 5% من 5.3%، لكن مع ذلك فسيبقى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الاتحادي عند 2%. ومن المقرر صدور البيانات الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي، ومع ذلك فلا يزال هناك ما يلزم القيام به لخفض التضخم.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 92% لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو/تموز، وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وتزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.14 دولار للأونصة والبلاتين 0.4% إلى 928.05 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.1% إلى 1250.29 دولار.