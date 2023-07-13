البنك الدولي يقدم 450 مليون دولار للمشروعات الصغيرة في تركيا

قال وزير الصناعة التركي، محمد فاتح كاجر، اليوم الخميس، إن البنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 450 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة المتضررة من زلازل فبراير/ شباط بالبلاد.

أضاف الوزير أن تركيا تخطط أيضا لبدء استخدام التمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في غضون شهر.

مادة اعلانية

وتسببت الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في فبراير/ شباط في مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد الملايين، وقالت مجموعات أعمال واقتصاديون والحكومة إن إعادة البناء قد تكلف تركيا أكثر من 100مليار دولار وفقا لـ" رويترز".