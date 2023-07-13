اقتصاد تركيا
البنك الدولي يقدم 450 مليون دولار للمشروعات الصغيرة في تركيا
بالمناطق المتضررة من الزلازل
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قال وزير الصناعة التركي، محمد فاتح كاجر، اليوم الخميس، إن البنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 450 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة المتضررة من زلازل فبراير/ شباط بالبلاد.
أضاف الوزير أن تركيا تخطط أيضا لبدء استخدام التمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في غضون شهر.
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وتسببت الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في فبراير/ شباط في مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد الملايين، وقالت مجموعات أعمال واقتصاديون والحكومة إن إعادة البناء قد تكلف تركيا أكثر من 100مليار دولار وفقا لـ" رويترز".
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