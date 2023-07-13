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ميناء تجاري في تركيا (iStock)
ميناء تجاري في تركيا (iStock)
اقتصاد تركيا

تركيا تستهدف زيادة التبادل التجاري مع السعودية إلى 10 مليارات دولار

بلغ 6.5 مليار دولار في 2022

دبي - العربية.نت
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قال عمر بولاط وزير التجارة التركي، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية بلغ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.

وأضاف بولاط، خلال منتدى الأعمال التركي السعودي بإسطنبول أمس، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والسعودية تتطور يوما بعد يوم، وحجم التبادل التجاري بلغ 6.5 مليار دولار في 2022، ويستمر بزخم متزايد في 2023.

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وتابع: "هدفنا يتمثل في رفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، و30 مليار دولار على المدى الطويل"، موضحا أن تركيا والسعودية تمتلكان إمكانات قوية في التجارة والاستثمار بفضل بنيتهما التحتية المتينة، واقتصادهما المتكامل عالميا، وأسواقهما التنافسية"وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

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ولفت وزير التجارة التركي إلى أن بلاده ومجلس التعاون الخليجي أطلقا مباحثات استكشافية في مايو الماضي، من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وقال بولاط: "نأمل أن نبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإتمام هذه العملية بنجاح، وتقديم اتفاقية التجارة الحرة لمصلحة رجال الأعمال في البلدين"، مشيرا إلى أن استثمارات المملكة العربية السعودية في تركيا منذ عام 2002 تجاوزت ملياري دولار، وأن أكثر من 1400 شركة سعودية تقوم بتقييم فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في تركيا.

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