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اقتصاد الصين

الصادرات الصينية تحقق أسوأ أداء لها في 3 سنوات خلال يونيو الماضي

الواردات انخفضت 6.8%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 12.4% في يونيو /حزيران على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات 6.8%، وذلك في أسوأ أداء للصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ثلاث سنوات.

كان استطلاع رأي أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاد قد توقع تراجعا 9.5% للصادرات، و4% للواردات.

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