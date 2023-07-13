الصادرات الصينية تحقق أسوأ أداء لها في 3 سنوات خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 12.4% في يونيو /حزيران على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات 6.8%، وذلك في أسوأ أداء للصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ثلاث سنوات.

كان استطلاع رأي أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاد قد توقع تراجعا 9.5% للصادرات، و4% للواردات.

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