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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود - رويترز
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: لم نتخذ قرارا نهائيا بخصوص الانسحاب من اتفاق الحبوب

ترقب انتهاء اتفاق تصدير الحبوب في 17 يوليو

موسكو - رويترز
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نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله اليوم الخميس، إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا قد تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود‭ ‬ما لم تفِ الأطراف الأخرى بوعودها.

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وكانت روسيا قالت، إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو/تموز، لأن الغرب تصرف بطريقة "مشينة" تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر.

ويهدف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو/ تموز 2022، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الغزو الروسي بأمان من الموانئ المطلة على البحر الأسود.

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