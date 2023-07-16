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اقتصاد

فائض ميزان قطر التجاري ينخفض 46.8% في مايو

الصادرات سجلت 27.8 مليار ريال في مايو

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات حكومية صادرة في قطر اليوم الأحد انخفاض فائض الميزان التجاري القطري 46.8% على أساس سنوي إلى 18.2 مليار ريال في مايو/أيار الماضي.

وأفاد التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 27.81 مليار ريال في مايو/أيار، بتراجع 35.3% على أساس سنوي.

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وارتفعت الواردات 9.5% في مايو/ أيار على أساس سنوي إلى 9.59 مليار ريال، وفق وكالة "رويترز".

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