معدل التضخم في السعودية يسجل 2.7% الشهر الماضي
مع ارتفاع الأغذية والعقارات
سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية نسبة 2.7% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، فيما ارتفع بنسبة 0.2% في شهر يونيو 2023، مقارنة بشهر مايو 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وجاء الارتفاع على أساس سنوي، مع زيادة ارتفاع مؤشر قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء بنسبة 9.1%، بالإضافة إلى ارتفاع قسم النقل بنسبة 1.6%.
ويواصل التضخم في السعودية الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ.
وكان معدل التضخم في السعودية قد ارتفع على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو 2023، وهو أعلى أيضا من شهر أبريل 2023 الذي كان 2.7%.
فيما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 1.3% في يونيو الماضي، على أساس سنوي، وتراجع أيضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري.
-
بريطانيا توقع على انضمامها إلى "الشراكة عبر المحيط الهادئ"أول دولة أوروبية تنضم إلى الاتفاقية اقتصاد
-
أرباح "جرير للتسويق" تتراجع 12% إلى 156 مليون ريال في الربع الثانيانخفاض الأرباح جاء بسبب الخصومات على أسعار البيع شركات
-
"كيمانول" توقع اتفاقية مع "الوطني للتنمية الصناعية" بهدف تعزيز مشاريعها التوسعية"كيمانول" تستهدف توطين المنتجات والتقنيات المختلفة في المملكة شركات