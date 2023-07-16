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اقتصاد السعودية

معدل التضخم في السعودية يسجل 2.7% الشهر الماضي

مع ارتفاع الأغذية والعقارات

دبي - العربية.نت
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سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية نسبة 2.7% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، فيما ارتفع بنسبة 0.2% في شهر يونيو 2023، مقارنة بشهر مايو 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وجاء الارتفاع على أساس سنوي، مع زيادة ارتفاع مؤشر قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء بنسبة 9.1%، بالإضافة إلى ارتفاع قسم النقل بنسبة 1.6%.

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بيانات التضخم في السعودية
بيانات التضخم في السعودية

ويواصل التضخم في السعودية الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ.

وكان معدل التضخم في السعودية قد ارتفع على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو 2023، وهو أعلى أيضا من شهر أبريل 2023 الذي كان 2.7%.

فيما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 1.3% في يونيو الماضي، على أساس سنوي، وتراجع أيضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري.

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