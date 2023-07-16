وزارة التجارة: نمو سجلات تقنيات الروبوت في السعودية 52% بالربع الثاني
الرياض تصدر 1387 سجلا تجاريا لتقنيات الروبوت
حقق قطاع تقنيات الروبوت في السعودية نمواً في إصدار السجلات التجارية بنسبة 52% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، بواقع 2344 مقارنة بـ 1537 سجلاً للفترة المماثلة من العام الماضي 2022.
ووفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة السعودية، تصدرت مدينة الرياض أعلى المناطق في الإصدار بــ 1387 سجلاً، تلتها مكة المكرمة 491، ثم المنطقة الشرقية بــ 269، فالمدينة المنورة بــ 76 ثم القصيم بــ 32 سجلاً تجارياً، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويعد نشاط تقنيات الربوت من القطاعات الواعد في المملكة التي تشكل إحدى الفرص التـي أطلقتها "رؤية السعودية 2030" أمام قطاع الأعمال، بالإضافة إلى الأمن السـيبراني والذكاء الاصطناعـي، والخدمـات اللوجستية التي تزخر بفرص اسـتثنائية، والأنشطة الإبداعية، والفنون والترفيه، والسفر، والسياحة، والمؤتمرات، وغيرها من القطاعات التي تشهد نمواً قياسياً، مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
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