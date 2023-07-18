اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد تركيا
علم تركيا
اقتصاد تركيا

بريطانيا ستبدأ محادثات مع تركيا بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة

قيمة المعاملات التجارية بين البلدين 31 مليار دولار في العام الماضي

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء إنها تعتزم بدء محادثات مع تركيا لتحديث اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة بينهما بهدف إدراج الخدمات والقطاع الرقمي في أي اتفاقيات مستقبلية.

ولدى بريطانيا بالفعل اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا، وجرى تمديدها حينما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن وزارة التجارة تقول الآن إنها أصبحت قديمة.

مادة اعلانية

وقالت الوزارة إن الجانبين توصلا بعد مراجعة تلك الاتفاقية إلى وجود مجال لتحسينها من خلال اتفاق جديد، غير أنه ليس من المنتظر أن تبدأ المحادثات قبل العام المقبل.

رئيس تركيا: سأبحث خلال زيارتي إلى السعودية مجالات الاستثمار قصص اقتصادية اقتصاد السعودية رئيس تركيا: سأبحث خلال زيارتي إلى السعودية مجالات الاستثمار

وبلغت قيمة المعاملات التجارية بين البلدين 23.5 مليار إسترليني (30.7 مليار دولار) في العام الماضي. وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك إن بريطانيا ستستفيد من المحادثات لصياغة اتفاقية جديدة تتماشى مع نقاط قوتها الاقتصادية.

وقالت الوزيرة في بيان "أتطلع لاستخدام الاتفاق لتعزيز العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا ودفع النمو الاقتصادي ودعم الشركات في أنحاء البلاد".

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستستمع لأولويات الشركات قبل بدء المحادثات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تتساقط البنايات السكنية في مصر؟ لماذا تتساقط البنايات السكنية في مصر؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط