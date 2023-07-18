بريطانيا ستبدأ محادثات مع تركيا بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة

قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء إنها تعتزم بدء محادثات مع تركيا لتحديث اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة بينهما بهدف إدراج الخدمات والقطاع الرقمي في أي اتفاقيات مستقبلية.

ولدى بريطانيا بالفعل اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا، وجرى تمديدها حينما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن وزارة التجارة تقول الآن إنها أصبحت قديمة.

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وقالت الوزارة إن الجانبين توصلا بعد مراجعة تلك الاتفاقية إلى وجود مجال لتحسينها من خلال اتفاق جديد، غير أنه ليس من المنتظر أن تبدأ المحادثات قبل العام المقبل.

وبلغت قيمة المعاملات التجارية بين البلدين 23.5 مليار إسترليني (30.7 مليار دولار) في العام الماضي. وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك إن بريطانيا ستستفيد من المحادثات لصياغة اتفاقية جديدة تتماشى مع نقاط قوتها الاقتصادية.

وقالت الوزيرة في بيان "أتطلع لاستخدام الاتفاق لتعزيز العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا ودفع النمو الاقتصادي ودعم الشركات في أنحاء البلاد".

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستستمع لأولويات الشركات قبل بدء المحادثات.