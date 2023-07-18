اقتصاد مصر
مصر تسعى لشراء 50 ألف طن سكر في ممارسة دولية
الموعد النهائي لتقديم العروض هو 29 يوليو
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
ويتعين تقديم العروض شاملة التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة بين 15 و30 سبتمبر/ أيلول 2023 و/أو الأول من أكتوبر/ تشرين الأول و15 منه و/أو من 16 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول رغبة البائع أو بضاعة حاضرة، على أن يكون للهيئة حرية الاختيار.
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يجب تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار الأميركي، وتكون الأولوية للسداد بالجنيه المصري.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو 29 يوليو/ تموز.
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