مصر تتعاقد على استيراد 165 ألف طن من السكر

قالت وزارة التموين المصرية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إن هيئة السلع التموينية وشركة "السكر والصناعات التكاملية" وشركة "الدلتا للسكر" وشركة "الشرقية للسكر" قامت مجتمعة بالتعاقد على استيراد 165 ألف طن من السكر.

وأضافت، في بيان، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي البلاد حتى شهر فبراير/شباط 2024.

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كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، في وقت سابق من اليوم، عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

ويتعين تقديم العروض شاملة التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة بين 15 و30 سبتمبر/ أيلول 2023 و/أو الأول من أكتوبر/ تشرين الأول و15 منه و/أو من 16 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول رغبة البائع أو بضاعة حاضرة، على أن يكون للهيئة حرية الاختيار.

يجب تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار الأميركي، وتكون الأولوية للسداد بالجنيه المصري.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 29 يوليو/ تموز.