مصر تعتزم طرح مزايدات لاستخراج المعادن النفيسة والأساسية

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء في منتدى مصر للتعدين إن القاهرة ستعلن عن مجموعة من المزايدات للمعادن النفيسة والأساسية، بما في ذلك الفوسفات والكبريت والبوتاس في الربع الثالث من عام 2023.

وأضاف الملا خلال مشاركته فى جلسة التوازن بين الموارد والمسؤوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطاعات التعدين فى الدول النامية بمنتدي مصر للتعدين 2023" إن الوزارة اهتمت بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصري كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتحقيق النجاح ووضع القطاع التعديني في مصر علي الطريق الصحيح ،حيث أن دور الحكومات هو تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

مادة اعلانية

أوضح أن الوزارة عملت بعد دراسة قامت بها مع استشاري عالمي متخصص علي توفير مقومات نجاح الاستثمار في هذا القطاع وتذليل كافة التحديات التي تعترض المستثمرين وتطبيق حلول لها، حيث تم وضع القوانين والتشريعات الداعمة لنمو الاستثمارات والنظم المالية والتعاقدية وتيسير إصدار التراخيص للأنشطة وغيرها من العوامل التي تيسر بيئة الأعمال في قطاع التعدين، موضحاً أن الوزارة حرصت على التواصل مع المستثمرين للتعرف علي متطلباتهم ودعم الاستثمار.