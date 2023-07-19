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التضخم في بريطانيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 15 شهراً

انخفض إلى 7.9% بأقل من التوقعات

لندن - (أ ب)
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أظهرت إحصائيات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهرا، وهو تطور قد يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

قال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم، حسب مؤشر أسعار المستهلك، انخفض إلى 7.9% حتى يونيو/حزيران، من 8.7% في مايو/أيار.

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كانت توقعات الاقتصاديين أن ينخفض إلى 8.2%.

التضخم السنوي في الكويت يسجل 3.83% خلال يونيو اقتصاد اقتصاد الكويت التضخم السنوي في الكويت يسجل 3.83% خلال يونيو

وأضاف أن انخفاض أسعار الوقود كان الدافع الأكبر وراء هذا التراجع، بينما انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية أيضا.

ورغم التراجع لا يزال التضخم أعلى بكثير من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا (المركزي) البالغ 2%، الذي يتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم مستهل أغسطس/آب. ألا أنه من المتوقع أنه يرفعه فقط بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.25% بدلا من نصف نقطة.

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