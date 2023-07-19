مصر تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

أعلنت هيئة السلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأربعاء عن ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية، وقالت إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو 26 يوليو/ تموز.

وقالت الهيئة إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من زيت دوار الشمس وزيت الصويا للتسليم خلال الفترة من 20 أغسطس/ آب إلى 5 من سبتمبر/ أيلول و/أو 6 من سبتمبر/ أيلول إلى 20 من الشهر ذاته.

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وقالت الهيئة إن المورد سيقدم أسعاره على أساس السداد عن المعاينة، وفقا لـ"رويترز".

قالت وزارة التموين المصرية، أمس الثلاثاء، إن هيئة السلع التموينية وشركة "السكر والصناعات التكاملية" وشركة "الدلتا للسكر" وشركة "الشرقية للسكر" قامت مجتمعة بالتعاقد على استيراد 165 ألف طن من السكر.

وأضافت، في بيان، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي البلاد حتى شهر فبراير/شباط 2024.