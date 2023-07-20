ألمانيا: نركز على تصدير حبوب أوكرانيا عبر القطار حتى لا يستخدم الغذاء كسلاح

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن العمل على استيراد الحبوب الأوكرانية بريا بعد قرار روسيا بشأن السفن بالبحر الأسود، مؤكدا أن روسيا ستسبب أزمة غذاء في العالم لرفضها تمديد الاتفاق.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، إننا نركز على تصدير حبوب أوكرانيا عبر القطار حتى لا يستخدم الغذاء كسلاح.

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انقضت صلاحية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوي لتأمين الغذاء في العالم، مساء الاثنين الماضي 18 يوليو 2023، بعد ساعات على هجوم أوكراني ألحق أضرارا للمرة الثانية بجسر استراتيجي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وكان سبق لموسكو أن أعلنت رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على القرار الروسي مشددا على أن "مئات ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع" وأنهم "سيدفعون الثمن".