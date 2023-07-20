المركزي العراقي: المصارف الممنوعة من الدولار حصتها 8% بالتحويلات الخارجية

قال البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إن المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكل طلباتها سوى 8% من التحويلات الخارجية.

وأضاف البنك المركزي أن المصارف المحرومة من التعامل بالدولار تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي والعملات الأخرى.

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وأشار إلى أن منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار.

وجاء في تقرير الصحيفة يوم الأربعاء أن الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران.

ونقلت عن مسؤول أميركي كبير قوله: "لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة إما أفراد مستهدفين (بالعقوبات) أو أفراد يمكن استهدافهم".