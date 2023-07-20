طلبات إعانات البطالة الأميركية تتراجع لأدنى مستوى في شهرين

تراجعت طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، مما يشير إلى مرونة الطلب على العمال وسط اعتدال في المكاسب الوظيفية.

انخفضت الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف إلى 228 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو/تموز، وفقًا لبيانات وزارة العمل المنشورة اليوم الخميس. بينما كان متوسط التقدير بحسب مسح لـ"بلومبرغ" عند 240 ألف طلب جديد.

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وارتفعت الطلبات المستمرة، والتي تضم أولئك الذين حصلوا على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، بمقدار 33 ألفًا لتصل إلى 1.75 مليون في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو/تموز، وهو ما يمثل أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أشهر.

وتعتبر أرقام الوظائف ضمن البيانات الاقتصادية التي يتطلع إليها صناع القرار في الفيدرالي في اجتماعهم لتحديد قرارهم بشأن مستقبل معدلات الفائدة.

وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.