هذه السيارة الأكثر ترخيصاً في مصر للشهر الثاني على التوالي

للشهر الثاني على التوالي، تصدرت علامة تجارية واحدة السيارات الأكثر ترخيصاً بالسوق المصرية خلال شهر يونيو الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر يونيو 2023، جاءت سيارات "شيفروليه" في مقدمة السارات التي تم ترخيصها بعدد 903 سيارة، فيما جاءت سيارات "نيسان" في المركز الثاني بعدد 722 سيارة، والمركز الثالث حلت ماركة "رينو" بعدد 568 سيارة.

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وحازت سيارات "شيري" المركز الرابع بعدد 537 سيارة، وفي المركز الخامس سيارات "كيا" بحصة بلغت 517 سيارة، تلتها في المركز السادس ماركة "سوزوكي" بعدد 463 مركبة.

فيما جاءت "هيونداي" في المركز السابع بعدد 452 سيارة، وفي المركز الثامن جاءت ماركة "بي واي دي" بعدد 415 وحدة،وفي المركز التاسع حلت ماركة "مرسيدس" بنحو 354 سيارة، وجاءت سيارات "تويوتا" في المركز العاشر بعدد 333 مركبة.

كان مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، قد كشف عن ارتفاع قياسي في مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر مايو الماضي. حيث سجلت المبيعات زيادة بنسبة 43% مقارنة بمبيعات شهر إبريل الماضي.

وتم بيع نحو 7300 سيارة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 5100 سيارة خلال شهر إبريل الماضي، بزيادة تبلغ نحو 2200 سيارة، ليشهد شهر مايو أعلى مبيعات للسيارات منذ بداية العام الحالي.

وتأثرت مبيعات السيارات في مصر بأزمة شح الدولار التي بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي بعد إعلان خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزي المصري إلى التدخل بالعديد من الإجراءات، أهمها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وطلب تمويل جديد، إضافة إلى إجراء عدة تخفيضات بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وخلال أول 5 أشهر من العام الجاري، فقد تم بيع نحو 21900 سيارة ركوب بانخفاض بلغت نسبته 73% مقارنة بنحو 80300 سيارة جرى بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضي.