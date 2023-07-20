"القابضة إيه دي كيو" توقع اتفاقيات بقيمة 11.5 مليار دولار مع تركيا

قال صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه.دي.كيو) أمس الأربعاء إنه وقع مذكرتي تفاهم لضخ ما يصل إلى نحو 8.5 مليار دولار في صورة سندات لتمويل جهود إعادة الإعمار في تركيا عقب الزلزال الذي ضربها في فبراير/ شباط الماضي، بجانب 3 مليارات دولار تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات التركية.

وذكر (القابضة إيه دي كيو) في بيان إن السندات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية التركية ستمول "جهود إعادة الإعمار الشاملة في جنوب ووسط تركيا".

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وضرب زلزالان كبيران في فبراير شباط الماضي تركيا وسوريا فحصدا أرواح أكثر من 54 ألف شخص في البلدين وتسببا في أضرار تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وفقا لـ"رويترز".

وأضاف الصندوق أن الأموال ستركز على بناء وحدات سكنية للنازحين، ووقع أيضا مذكرة تفاهم مع بنك ائتمان الصادرات التركي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للشركات التركية لتعزيز التجارة مع الإمارات والأسواق الأخرى.

وتأتي الاتفاقيات في الوقت الذي زار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات أمس الأربعاء ضمن جولة بدول الخليج في مسعى للحصول على استثمارات وتمويل، على أمل إنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من ضعف الليرة وعجز كبير وتضخم مزمن.

ودشن صندوق أبوظبي السيادي الذي يرأسه الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، العام الماضي صندوقا لتمويل التكنولوجيا بقيمة 300 مليون دولار مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في فرص رأس المال المغامر في تركيا.



واشترت الشركة القابضة العالمية التي يرأسها أيضا الشيخ طحنون حصة 50% في كاليون إنرجي التركية مقابل 490 مليون دولار في أغسطس/ آب الماضي.