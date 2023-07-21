تراجع التضخم السنوي في دولة عربية إلى 5.5% خلال يونيو

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، اليوم الجمعة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى 5.5% في يونيو/حزيران الماضي من 7.1% في مايو/أيار و7.8% في أبريل/نيسان.

وكانت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير/شباط الماضي عندما وصلت إلى 10.1%.

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وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7% وأسعار المواد غير الغذائية 0.6%.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو/حزيران ارتفاعا 0.1% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي.