اقتصاد المغرب
تراجع التضخم السنوي في دولة عربية إلى 5.5% خلال يونيو
من 7.1% في مايو
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ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، اليوم الجمعة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى 5.5% في يونيو/حزيران الماضي من 7.1% في مايو/أيار و7.8% في أبريل/نيسان.
وكانت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير/شباط الماضي عندما وصلت إلى 10.1%.
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وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7% وأسعار المواد غير الغذائية 0.6%.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو/حزيران ارتفاعا 0.1% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي.
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