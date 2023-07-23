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حقل قمح في أوكرانيا (رويترز)
حقل قمح
اقتصاد السعودية

السعودية تصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

صرف 941.89 مليون ريال لمزارعي القمح في السعودية منذ بداية الموسم

دبي - العربية.نت
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صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وقالت الهيئة إن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 75.56 مليون ريال، وذلك لكمية 42.792 طن، لعدد 132 مزارعًا، تتضمن 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

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وذكرت أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم بلغ 941.89 مليون ريال، وذلك لكمية 536,935 طنًا، لعدد 1733 مزارعًا.

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يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 801.325 طن، لـ 2672 مزارعًا.

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