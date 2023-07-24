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مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
اقتصاد

دولة خليجية تعتزم زيادة القرض الحسن للمتقاعدين إلى 21 ضعفاً

رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار

دبي - العربية.نت
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قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكويتي، النائب شعيب المويزري، إن اللجنة اجتمعت مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشتها حول تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، ونظراً لعدم موافقة التأمينات اتخذت اللجنة قراراتها وتم التصويت بالموافقة بإجماع الحاضرين على موضوع القرض الحسن، حيث وافقت اللجنة بالإجماع على: زيادة القرض الحسن من 7 أضعاف المعاش التقاعدي إلى 21 ضعف المعاش.

على أن تكون نسبة الاستقطاع بما لا يقل عن 5% ولا تزيد على 15% (حسب ما يقرره صاحب المعاش لدفع الأقساط).

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وأضاف أن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية يكون 1000 دينار. وعليه تكون الزيادات وفقا لما أقرته اللجنة في اجتماعها، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.

زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب داود معرفي، إن اللجنة وافقت على اقتراحين بقانونين بشأن زيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفا لصافي المعاش التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار.

وأوضح معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن "الحكومة طلبت تأجيل البت في الاقتراحين لمزيد من الدراسة، مضيفا أن اللجنة رأت استحقاق الاقتراحين ووافقت عليهما وسترفع تقاريرها إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات".

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