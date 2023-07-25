القمح يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد هجمات روسية على "الدانوب"

مدد القمح سلسلة الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، ليصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، بعد أن هاجمت روسيا ميناء على نهر الدانوب في أوكرانيا، مما كثف الجهود لتعطيل طريق تصدير حيوي للحبوب الأوكرانية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وضرب هجوم بطائرة بدون طيار يوم الاثنين على ميناء ريني على الدانوب، مما أدى إلى تدمير مخزن للحبوب. كان ذلك بعد حوالي أسبوع من إنهاء موسكو لصفقة سمحت لأوكرانيا بشحن محاصيلها عبر البحر الأسود، ثم هاجمت موانئ أوديسا لاحقاً.

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وقال كبير محللي السلع في مجموعة رابوبانك، مايكل ماغدوفيتز، "إن الضربة على نهر الدانوب ذات تأثير ضخم. وقال إنه من المرجح أن يتأثر القمح بشكل أكبر بأي توقف في الطاقة التصديرية، تليها الذرة.

وأضاف أنه ربما لا يزال من الممكن نقل الزيوت النباتية بالشاحنات والقطارات، لكنها أقل فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للحبوب التي يتم تصديرها بهذه الطريقة.

وفي هذه الأثناء، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 2.6% في شيكاغو لتصل إلى 7.7725 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير. وارتفعت أسعار الذرة تسليم ديسمبر بنسبة 0.7%.

ريني هي واحدة من أكبر الموانئ النهرية للحبوب في أوكرانيا وتقع على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.

كان التجار المحليون يوسعون طاقتهم هناك رداً على الحصار البحري الروسي. في حين أنه من غير الواضح إلى أي مدى ستؤثر الهجمات على الصادرات من ريني، فإن الضربات تزيد من المخاطر التشغيلية.