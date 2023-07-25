أزمة مصرفية
فرض غرامة على مجموعة "UBS" تصل إلى 387 مليون دولار
بسبب سوء سلوك قامت به المجموعة في تعاملاتها
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من المقرر أن تدفع مجموعة "UBS" البنكية غرامة تصل إلى 387 مليون دولار متعلقة بسوء سلوك قامت به مجموعة كريدي سويس في تعاملاتها مع صندوق Archegos لإدارة رأس المال.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد غرم "UBS" مبلغ 269 مليون دولار لنفس التهم، في حين غرم بنك إنجلترا المركزي المجموعة 112 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ الغرامات على البنوك.
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وذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مجموعة كريدي سويس كانت تفتقر إلى الحوكمة الكافية، وأن موظفيه يفتقرون إلى الخبرة الكافية وإدارة المخاطرة الأساسية في عمل البنوك.
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