اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أزمة مصرفية

فرض غرامة على مجموعة "UBS" تصل إلى 387 مليون دولار

بسبب سوء سلوك قامت به المجموعة في تعاملاتها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

من المقرر أن تدفع مجموعة "UBS" البنكية غرامة تصل إلى 387 مليون دولار متعلقة بسوء سلوك قامت به مجموعة كريدي سويس في تعاملاتها مع صندوق Archegos لإدارة رأس المال.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد غرم "UBS" مبلغ 269 مليون دولار لنفس التهم، في حين غرم بنك إنجلترا المركزي المجموعة 112 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ الغرامات على البنوك.

مادة اعلانية

وذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مجموعة كريدي سويس كانت تفتقر إلى الحوكمة الكافية، وأن موظفيه يفتقرون إلى الخبرة الكافية وإدارة المخاطرة الأساسية في عمل البنوك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النازحون السودانيون في مصر يبدأون التأقلم.. ما الأسباب؟ النازحون السودانيون في مصر يبدأون التأقلم.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط