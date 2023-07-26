اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السياحة عبر العربية | جولة في قناة بنما التي تربط بين المحيطين الهادي والأطلسي وتفصل الأمريكيتين
قناة بنما (أرشيف)
اقتصاد

قناة بنما تقلص عدد السفن العابرة بسبب جفاف غير مسبوق تاريخياً

يمر عبرها نحو 3.5% من تجارة العالم البحرية

بنما سيتي- رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت قناة بنما أنها ستوسع القيود المفروضة على أقصى عمق للسفن، وأنها قصرت عبورها على 32 سفينة فقط في اليوم بسبب الجفاف الطويل.

وستحافظ هيئة قناة بنما على عمق 44 قدماً، أو 13.41 متر، لسفن الحاويات "باناماكس" الجديدة.

مادة اعلانية

وفي يونيو/حزيران، أجلت الهيئة فرض المزيد من القيود التي كان من شأنها أن ترفع حدود العمق بمقدار نصف قدم، مما يعني أن السفن سيتعين عليها تخفيف حمولاتها لتطفو على ارتفاع أعلى.

وزيرة التجارة الأميركية تعتزم زيارة بكين رغم اختراق قراصنة صينيين لبريدها الإلكتروني اقتصاد أميركا و الصين وزيرة التجارة الأميركية تعتزم زيارة بكين رغم اختراق قراصنة صينيين لبريدها الإلكتروني

وأضافت الهيئة أنه خلال موسم الأمطار في بنما، تعبر القناة عادة ما بين 35 و36 سفينة يوميا. وتستهلك عملية العبور الواحدة نحو 51 مليون جالون من الماء.

يمر نحو 3.5% من التجارة البحرية في العالم عبر ذلك الممر المائي الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادي.

وقالت هيئة القناة في بيان إن حد العمق سيبقى عند المستوى الحالي ما دامت الظروف الجوية لا تتغير بشكل كبير.

وأضافت الهيئة "شهدت القناة في الأشهر الستة الماضية، وفي إطار ظاهرة عالمية، موسم جفاف ممتدا ومستويات عالية من التبخر، مع احتمال كبير للتعرض لظاهرة إل نينيو قبل نهاية هذا العام".

وتشهد بنما عادة أمطارا غزيرة في يوليو، ووصفت هيئة قناة بنما النقص الحالي في هطول الأمطار بأنه "غير مسبوق تاريخيا".

وأضافت أنه منذ بداية العام، طبقت القناة إجراءات لكفاءة استخدام المياه بينما تستعد للتأثيرات طويلة المدى لتغير المناخ.

وقناة بنما من أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط