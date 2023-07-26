"المركزي السعودي" يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 6%

قال البنك المركزي السعودي "ساما" في بيان، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال البنك في بيان إنه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 6%، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5%.

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رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما، وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.

وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.

وقال البيان "لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) ستواصل تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية" مستخدما لغة لم تتغير كثيرا عن المستخدمة في بيان يونيو/حزيران وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.