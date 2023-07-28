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صادرات تركيا
اقتصاد تركيا

العجز التجاري لتركيا يتقلص 37.3% في يونيو إلى 5.16 مليار دولار

العجز ارتفع 18.7% إلى 61.24 مليار دولار في النصف الأول من 2023

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية تقلص 37.3% على أساس سنوي في يونيو/حزيران إلى 5.16 مليار دولار.

وبحسب البيانات، انخفضت الصادرات 10.5% إلى 20.9 مليار دولار في يونيو/حزيران، بينما تراجعت الواردات 17.5% إلى 26.1 مليار دولار.

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وارتفع العجز في النصف الأول من العام 18.7% إلى 61.24 مليار دولار.

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