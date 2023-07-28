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العلامة التجارية لادا
سيارات

شركة روسية تخطط لاستئناف تجميع هذه السيارة في مصر

مسؤول: الشركة تدرس إمكانيات التعاون مع دول أفريقية أخرى بما في ذلك الجزائر

دبي - العربية.نت
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أعلن رئيس شركة "أفتوفاز" الروسية لصناعة السيارات، مكسيم سوكولوف، أن الشركة تخطط لاستئناف تجميع سيارات "لادا" في مصر.

وقال سوكولوف في جلسة "ريادة الأعمال التجارية في أفريقيا: المخاطر والظروف والفرص" في إطار قمة روسيا-إفريقيا: "مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وتطوير المشروع المشترك لإنتاج "لادا" في مصر، وعلى وجه الخصوص، نتوقع أن تصبح مصر وشريكنا شركة "الأمل" مركزا للنقل والخدمات اللوجستية لبقية القارة الأفريقية".

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وفي الوقت نفسه، أضاف أن الشركة تدرس إمكانيات التعاون مع دول أفريقية أخرى، بما في ذلك الجزائر، وفق وكالة تاس.

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ووفقاً لسوكولوف، بدأت "أفتوفاز" في تصدير السيارات إلى مصر عام 1988، وفي عام 2001، تم تنظيم مصنع كامل الدورة هناك، حيث تم تجميع السيارات ولحامها ودهانها، وأضاف أنه خلال هذا الوقت، تم تسليم حوالي 95 ألف مجموعة قطع سيارات.

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