صندوق النقد الدولي يوافق على منح هذه الدولة 7.5 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه توصل لاتفاق مع الأرجنتين سيفتح الباب للدولة التي تعاني أزمة مالية للحصول على 7.5 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن برنامج قائم بالفعل.

والاتفاق الذي شهد مفاوضات على مدار أسابيع لا يزال في حاجة لموافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق والذي سيجتمع في النصف الثاني من أغسطس/ آب، وفقا لبيان صندوق النقد.

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ويجمع الاتفاق رسميا المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض بقيمة 44 مليار دولار على مدار 30 شهرا اتفق عليه في 2022. كان الموعد المحدد للمراجعة السادسة للاتفاق التي تستخدمها الأرجنتين جزئيا لسداد الدين الحالي للصندوق، في سبتمبر/ أيلول، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

ومع إعلان الشروط الجمعة، يسعى صندوق النقد الدولي "لدعم جهود سياسات الأرجنتين واحتياجات ميزان المدفوعات على المدى القريب، والتي تتضمن التزامات للصندوق".

وبجمع مراجعتي البرنامج الخامسة والسادسة، لن تضطر الأرجنتين للخضوع لمراجعة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة أكتوبر/ تشرين أول. وستكون المراجعة التالية في نوفمبر/ تشرين ثان.

ووزير الاقتصاد سيرجيو ماسا هو مرشح الحزب الحاكم في السباق بعد أن أعلن الرئيس ألبرتو فيرنانديز أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.

وذكر صندوق النقد الدولي أنه اتفق على تخفيف بعض المتطلبات في برنامجه جزئيا بسبب "الوضع الاقتصادي للأرجنتين الذي أصبح شديد الصعوبة نتيجة للتأثير الذي فاق التوقعات للجفاف، والذي أثر بدوره على الصادرات والعائدات المالية"، في إشارة إلى الجفاف الذي دمر محاصيل الأرجنتين.

وأضاف الصندوق أنه في الوقت نفسه كانت هناك أوجه قصور وتأخير من جانب الأرجنتين.