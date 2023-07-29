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صندوق تنمية الموارد البشرية
صندوق تنمية الموارد البشرية
اقتصاد السعودية

صندوق "هدف" يدعم توظيف 201 ألف سعودي في النصف الأول من 2023

مصروفات برامج الدعم تجاوزت 4.6 مليار ريال في النصف الأول

دبي - العربية.نت
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن إسهامه في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2023م، عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، وذلك بنسبة نمو تزيد على 34% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي أسهم خلالها في دعم 150 ألف شاب وشابة.

وقال مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، إن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق.

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وذكر الجعويني أن 79 ألف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة استفادت من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تجاوزت مصروفات برامج الدعم 4.6 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي.

صندوق "هدف" يدعم توظيف 96 ألف سعودي في الربع الأول من 2023 اقتصاد اقتصاد السعودية صندوق "هدف" يدعم توظيف 96 ألف سعودي في الربع الأول من 2023

وأكد على استمرار جهود الصندوق بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز العلاقة وتوطيدها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بما ينعكس على تحفيز القطاعات والأنشطة المختلفة للمشاركة في التنمية الوطنية الراهنة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية.

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