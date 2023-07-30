السعودية تصرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي
صرف 1.05 مليار ريال لمزارعي القمح في السعودية منذ بداية الموسم
صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه تم إيداع مبلغ 111.82 مليون ريال في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، وذلك لكمية 61.92 ألف طن، لـ 163 مزارعاً، تتضمن 14 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.05 مليار ريال، وذلك لكمية 598.85 ألف طن، لـ 1896 مزارعاً.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 857.77 ألف طن، لـ 2798 مزارعاً، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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