"هيئة النقل" السعودية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة توطين أنشطة الشحن

أطلقت الهيئة العامة للنقل في السعودية، المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن في المملكة، وذلك بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها في أنشطة النقل.

وأعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص، حيث سيدرب المتقدمون والمستهدفون في هذا المبادرة عبر 5 برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

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وبحسب تغريدة للهيئة، المبادرة تعتبر فرصة للمشتركين لخوض تجربة تدريبية على يد متخصصين من ذوي الخبرات والكفاءات العالية لمدة 5 أيام.

وكشفت الهيئة عن أبرز إسهامات المبادرة:

تمكين الكوادر الوطنية لسوق العمل

دعم منشآت من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية

تأهيل الطاقات الشبابية على أيدي خبراء متخصيين من القطاع

تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

دعمًا للكفاءات الوطنية وتمكينها في أنشطة النقل؛ #الهيئة_العامة_للنقل_TGA تطلق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن في المملكة.



🔗 للتسجيل: https://t.co/AkDtO4MdEG pic.twitter.com/H4nIiqAZgy — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 30, 2023