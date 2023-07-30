تطورات جديدة بخصوص حاملة السيارات المشتعلة قبالة سواحل هولندا

قالت السلطات الهولندية إن السفينة المشتعلة قبالة سواحل هولندا وعلى متنها آلاف السيارات سيتم سحبها إلى مكان آخر.

وفي بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، قال خفر السواحل الهولندي إنه تم إنشاء خط قطر أكثر أماناً مع انخفاض درجات الحرارة على متن السفينة "فريمانتل هاي واي"، وتمكن طاقم الإنقاذ من الصعود إلى السفينة المنكوبة. وأضافت أنه يمكن نقل السفينة إلى "مرسى جديد مؤقت حالما يسمح تطور الدخان وتوقعات الطقس"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ومن المرجح أن يبدأ السحب بداية هذا الأسبوع ويستغرق من 12 إلى 14 ساعة، وفقاً لما ذكرته وزارة البنية التحتية الهولندية. وستتم مراجعة الوضع بعد ذلك.

اشتعلت النيران يوم الثلاثاء في سفينة "فريمانتل هاي واي" التي ترفع علم بنما، وعلى متنها ما يصل إلى 3800 سيارة، بما في ذلك ما يقرب من 500 سيارة كهربائية. كانت في طريقها إلى بورسعيد، ومن ثم سنغافورة بعد توقفها مؤخراً في ميناء "بريمرهافن" الألماني، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ. وتعين إنقاذ الطاقم بطائرة هليكوبتر وتوفي شخص وسط جهود لإخماد النيران.

وقال خفر السواحل يوم الجمعة إن الحريق ما زال "مستعرا" لكن الدخان كان يتلاشى.

وكانت السفينة على بعد 23 كيلومتراً (14 ميلاً) شمال تيرشيلينغ، وهي بلدة تعد جزءاً من جزر فريزيان الغربية في أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.