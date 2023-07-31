تباطؤ التضخم في منطقة اليورو مع انتعاش اقتصادي طفيف بالربع الثاني

سجلت منطقة اليورو انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً في الربع الثاني من السنة غير أنها لا تزال تعاني من المشكلات المتواصلة في ألمانيا، وفق تقديرات أولية أصدرها معهد "يوروستات" الاثنين.

وتبقى نسبة النمو أدنى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

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وتحسن إجمالي الناتج الداخلي للدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة بنسبة 0.3% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بوتيرة فصلية، بعدما سجل ركودا بمستوى 0% خلال الفصل الأول، وفق الأرقام المعدلة التي نشرها المعهد.

أما معدل التضخم السنوي، فواصل تراجعه في يوليو/تموز وصولا إلى 5.3% بعد تسجيل 5.5% في يونيو/حزيران و6.1% في مايو/أيار، مستفيدا من تراجع أسعار الطاقة مجدداً، وفق "يوروستات".

غير أن زيادة أسعار الاستهلاك تبقى مرتفعة خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية (10.8%، مقابل 11.6% في يونيو/حزيران)، وفق البيانات المفصلة.