اقتصاد الإمارات
دولة عربية ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس 2023
19 فلسا زيادة في سعر السولار
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قالت مؤسسة الإمارات العامة للبترول عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن لجنة متابعة أسعار البنزين بأنواعه والديزل أقرت أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس المقبل.
ووفقاً للبيانات المنشورة فقد ارتفع سعر لتر البنزين 98 ممتاز من 3 دراهم خلال يوليو الجاري، إلى 3.14 درهم، بما يعادل 14 فلساً، خلال أغسطس المقبل وبنسبة زيادة 4.7%.
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وصعد سعر بنزين خصوصي 95 من 2.89 درهم للتر خلال يوليو الجاري إلى 3.02 درهم، بزيادة 13 فلساً، خلال أغسطس.
و زاد سعر إي بلس بقيمة 14 فلسا من 2.81 درهم في يوليو الجاري، إلى 2.95 درهم، لشهر أغسطس.
وارتفع سعر الديزل "السولار" 19 فلسا من 2.76 درهم في يوليو الجاري، إلى 2.95 درهم خلال أغسطس المقبل.
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