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العاصمة الأردنية عمان (أرشيف)
اقتصاد الأردن

ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية في الأردن 47.6% في النصف الأول

لتصل إلى 845 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6%، ليصل إلى 598.2 مليون دينار (845 مليون دولار) مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار الأردنية، بلغ عدد المشاريع الكلية المستفيدة من القانون 236 مشروعاً استثمارياً، بحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين، ستصل إلى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.

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وذكرت الوزارة أن مشاريع التوسع التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023، بلغت 307 ملايين دينار بنسبة 51%، وبحجم عمالة متوقعة قاربت 10.6 ألف فرصة عمل، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.

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وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 291.1 مليون دينار، بما نسبته 49% من حجم الاستثمارات الكلية، وبحجم عمالة متوقع سيصل إلى ما يقارب 4.6 ألف فرصة عمل.

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