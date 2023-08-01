ما توقعات المحللين لأسعار الفائدة على الجنيه المصري؟

أظهر استطلاع أجرته رويترز توقعات بأن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية بعد غد الخميس، وذلك رغم بلوغ التضخم مستوى قياسيا في يونيو الماضي.

ويتوقع متوسط 16 محللا شملهم الاستطلاع، أن يُبقي المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25%، وعلى الإقراض عند 19.25%، فيما توقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.

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وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في مايو ويونيو، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7 بالمئة في يونيو، ارتفاعا من 32.7% في مايو.