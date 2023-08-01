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الفائدة

"المركزي الأسترالي" يفاجئ الأسواق بعدم رفع الفائدة

البنك رفع الفائدة 11 مرة منذ مايو 2022

دبي - العربية.نت
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فاجأ البنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق بتثبيته للفائدة عند 4.1% للاجتماع الثاني على التوالي، بينما كانت الأسواق تتوقع رفعا بربع نقطة مئوية.

وأكد البنك في بيان أن الزيادات السابقة للفائدة عملت على تهدئة الطلب والتضخم، لكنه حذر من إمكانية العودة لرفع الفائدة لمحاربة التضخم، الذي توقع تراجعه إلى مستوى قريب من 3% بنهاية 2024 ثم إلى 2% قرب نهاية 2025.

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يذكر أن الاحتياطي الأسترالي بدأ رفع الفائدة في مايو 2022، وقد رفعها 11 مرة وقام بتثبيتها 3 مرات.

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