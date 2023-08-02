أردوغان يبلغ بوتين بأنه سيواصل المساعي لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود

قال مكتب الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إن رجب طيب أردوغان أخبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أنه سيواصل المساعي الدبلوماسية لإحياء مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وجاء في بيان الرئاسة التركية، أن أردوغان وبوتين اتفقا على قيام الرئيس الروسي بزيارة لتركيا.

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وأضاف البيان أن "الرئيس أردوغان شدد على أهمية الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر خلال الحرب الروسية الأوكرانية"، مؤكدا أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود التي وصفها بأنها جسر سلام.