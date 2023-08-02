أقل عرض في مناقصة مصرية لشراء القمح عند 250 دولارا للطن

قال متعاملون إن أقل عرض حصلت عليه الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأربعاء في ممارسة دولية لشراء كمية غير محددة من القمح على أساس التسليم على ظهر السفينة هو 250 دولارا للطن.

وتلقت الهيئة عدة عروض بهذا السعر.

مادة اعلانية

جدير بالذكر أن السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، أعلن أن موسكو والقاهرة طورتا نظاماً لواردات القمح الروسي بعيدا عن العقوبات الغربية.

وقال السفير في تصريحات لوكالة "تاس": "بفضل جهود الجانبين، بما في ذلك الاجتماعات عبر الفيديو المنتظمة بين وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، ووزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، تم وضع نظام لإيصال القمح الروسي إلى مصر، بغض النظر عن العقوبات الغربية".

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.