اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد

روسيا ومصر تنشآن نظاماً لواردات القمح الروسي دون التأثر بالعقوبات

تزايد اعتماد مصر على القمح الروسي مع اندلاع حرب أوكرانيا

موسكو – تاس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، أن موسكو والقاهرة طورتا نظاماً لواردات القمح الروسي بعيدا عن العقوبات الغربية.

وقال السفير في تصريحات لوكالة "تاس": "بفضل جهود الجانبين، بما في ذلك الاجتماعات عبر الفيديو المنتظمة بين وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، ووزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، تم وضع نظام لإيصال القمح الروسي إلى مصر، بغض النظر عن العقوبات الغربية".

مادة اعلانية

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
30 ألف حاج أفغاني بينهم 8 آلاف سيدة يستعدون للتوجه إلى السعودية 30 ألف حاج أفغاني بينهم 8 آلاف سيدة يستعدون للتوجه إلى السعودية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط