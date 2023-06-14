روسيا ومصر تنشآن نظاماً لواردات القمح الروسي دون التأثر بالعقوبات

أعلن السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، أن موسكو والقاهرة طورتا نظاماً لواردات القمح الروسي بعيدا عن العقوبات الغربية.

وقال السفير في تصريحات لوكالة "تاس": "بفضل جهود الجانبين، بما في ذلك الاجتماعات عبر الفيديو المنتظمة بين وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، ووزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، تم وضع نظام لإيصال القمح الروسي إلى مصر، بغض النظر عن العقوبات الغربية".

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ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.