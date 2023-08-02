اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

وزارة التموين المصرية: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

هيئة السلع التموينية في مصر تشتري 360 ألف طن من القمح في ممارسة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكر بيان صادر عن وزارة التموين المصرية اليوم الأربعاء أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لستة أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، في وقت سابق اليوم إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

مادة اعلانية

وأضافت الهيئة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني، وفق رويترز.

الصين تسعى لقصر استخدام الأطفال للهواتف الذكية على ساعتين يوميا قصص اقتصادية الصين الصين تسعى لقصر استخدام الأطفال للهواتف الذكية على ساعتين يوميا

وعبر متعاملون محليون وأوروبيون لرويترز عن اعتقادهم بأن المستوى المتكرر البالغ 250 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة للحبوب الروسية في هذه الممارسة يعكس الحد الأدنى غير الرسمي الحالي للسعر الذي تفرضه السلطات الروسية لتقييد الصادرات والإبقاء على أسعار الدقيق (الطحين) المحلية منخفضة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشرة الخامسة | ترمب في مواجهة أخطر تهمة.. ومأساة على الحدود الليبية التونسية نشرة الخامسة | ترمب في مواجهة أخطر تهمة.. ومأساة على الحدود الليبية التونسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط