اقتصاد مصر
وزارة التموين المصرية: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر
هيئة السلع التموينية في مصر تشتري 360 ألف طن من القمح في ممارسة
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ذكر بيان صادر عن وزارة التموين المصرية اليوم الأربعاء أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لستة أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، في وقت سابق اليوم إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
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وأضافت الهيئة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني، وفق رويترز.
وعبر متعاملون محليون وأوروبيون لرويترز عن اعتقادهم بأن المستوى المتكرر البالغ 250 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة للحبوب الروسية في هذه الممارسة يعكس الحد الأدنى غير الرسمي الحالي للسعر الذي تفرضه السلطات الروسية لتقييد الصادرات والإبقاء على أسعار الدقيق (الطحين) المحلية منخفضة.
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